Amori gay, in Cina non si può vedere il film da Oscar di Guadagnino

In Cina il film di Luca Guadagnino, Chiamami con il tuo nome, premiato con l’Oscar alla miglior sceneggiatura, è stato ritirato dal Beijing International Film Festival. La ragione ufficiale per questa decisione non è stata rivelata: la Sony Pictures non lo ha detto limitandosi a confermare la non ammissione del film italiano al concorso. Il problema non ufficializzato è l’ostilità esistente in Cina a trattare il tema dell’amore omosessuale nei film.

Ed è proprio questo infatti il tema al centro della pellicola di Guadagnino, che racconta racconta in modo delicato e poetico l’amore che sboccia tra due giovani durante una vacanza in Italia. Wu Jian, analista cinematografico, commentando la censura subìta dal film di Guadagnino, ha detto che il festival si è cacciato in una “situazione imbarazzante”. Ma a quanto pare non c’era molta scelta. “Il film è una deviazione dall’ambiente politico cinese”.

Il governo cinese ha sempre avuto un rigido controllo sulla questione. È pronto a censurare film considerati violenti, o troppo espliciti o, per qualsiasi ragione, non adatti al pubblico. Stavolta è toccato agli amori gay. L’omosessualità in Cina non è illegale, ma “comportamenti sessuali non normali” sono stati proibiti. Vietato è pure mostrare storie gay in tv o sui media online. Tuttavia non c’è sempre nel Paese una linea politica chiara e definita: Addicted, ad esempio, una popolare web serie su una coppia di studenti gay è stata cancellata nel 2016, ma nello stesso anno, il film di Wang Chao, Seek McCartney, il primo con protagonisti omosessuali, ha ricevuto l’ok per la proiezione.