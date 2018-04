Alemanno presenta il Moto Day “#Bastabuche” nelle strade di Roma

di

Martedì 17 alle ore 12 a Piazza San Silvestro a Roma si terrà la conferenza stampa di presentazione del Moto Day #Bastabuche che si svolgerà a Roma il 21 di aprile. Parteciperanno Gianni Alemanno e il presidente del comitato 2RUOTEXROMA Maurizio Biscardi. « Roma – si legge in un comunicato – è la città europea con la più alta concentrazione di veicoli a due ruote: sono oltre 500mila, fra moto scooter e motorini che circolano nella nella nostra Città. Eppure proprio Roma è la città italiana ed europea che ha le strade nelle condizioni peggiori: le buche di Roma sono famose da tempo, ma mai la situazione è stata così disastrosa. La situazione peggiora ogni giorno di più, tutti i cittadini ne soffrono, ma sono i motociclisti più di tutti a rischiare la loro incolumità e perfino la vita. Per questo il 21 aprile festeggeremo il Natale di Roma a modo nostro, manifestando con un corteo di moto, scooter e motorini, per chiedere un piano straordinario per chiudere subito le buche di Roma e rendere di nuovo decente il manto stradale. Un piano di intervento che deve essere finanziato dal Comune e dal Governo perché l’Italia non si può permettere di avere una Capitale ridotta in questo stato. Il Moto Day #Bastabuche di sabato 21 aprile partirà alle ore 15 da Piazzale di Ponte Milvio percorrerà le strade più dissestate per arrivare fin sotto al Campidoglio dove presenteremo le nostre proposte all’amministrazione comunale. La manifestazione è organizzata dal Comitato 2RUOTEXROMA e promossa dal Movimento Nazionale per la Sovranità, aperto a tutte le adesioni di associazioni e movimenti, al di là di ogni divisioni di parte».