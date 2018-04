Accelerazione della Baviera: crocefissi collocati in tutti gli edifici pubblici

di

La Baviera ha approvato una norma che prevede la collocazione di crocifissi all’ingresso di tutti gli edifici amministrativi. L’atto è “un riconoscimento dell’identità e del carattere culturale” del land, ha spiegato il conservatore Markus Söder (Csu), leader del governo locale. “La croce non è un simbolo religioso e non viola l’esigenza di neutralità”, ha aggiunto. Finora, secondo le norme locali, la presenza dei crocifissi era prevista nelle aule delle scuole pubbliche e nei tribunali. Il provvedimento assume un significato particolare in vista delle elezioni locali in programma tra 6 mesi. Dal secondo Dopoguerra, la Csu ha detenuto la maggioranza assoluta nel Land tradizionalmente cattolico quasi senza soluzione di continuità. La nuova norma è un richiamo all’identità religiosa in un territorio che, nelle elezioni politiche di settembre, ha premiato alle urne le posizioni di ultradestra dell’AfD.