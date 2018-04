25 aprile 2018: esterna Roberto Fico, ma pare di sentire Laura Boldrini

di

Roma, 25 aprile 2018: è la prima “Liberazione” con un grillino al vertice delle istituzioni. E non c’è alcuno strappo, alcuna discontinuità con la retorica del passato. Esterna il neopresidente della Camera, Roberto Fico, ma sembra di sentire Laura Boldrini. “La Resistenza – dice Fico – rappresenta per tutti noi un punto di riferimento irrinunciabile nella vita democratica del Paese: è in questa pagina fondamentale della nostra storia che ogni cittadino italiano può infatti ritrovare le radici della Repubblica e della Carta costituzionale”. Tutto pare immobile, come se in questi 73 anni che ci separano dal 1945 non fosse accaduto nulla in Italia. “Il 25 aprile – insiste Fico – è una data molto importante per la nostra comunità di cittadini – ricorda Fico – . Il giorno in cui rendere il doveroso omaggio alle donne e agli uomini che offrirono la propria vita per la liberazione dell’Italia dall’occupante tedesco e per la riconquista della libertà e della democrazia dopo la dolorosa fase del nazifascismo”.

La retorica resistenziale di Di Maio

Il fatto è che il M5S , entità ideologicamente magmatica e informe, assume di volta in volta le sembianze del suo interlocutore di turno. E in questi giorni l’interlocutore è l’antifascistissimo Pd. Ecco quindi che il “boldriniano” Fico è superato in retorica resistenziale da Luigi Di Maio , impegnato nello scambio di amorosi sensi con Martina: “Buon 25 aprile a tutti! 73 anni fa donne e uomini di idee diverse sconfissero insieme la dittatura nazifascista e costruirono per l’Italia un futuro di pace e democrazia. Furono le madri e i padri della nostra Costituzione, faro di ogni nostra scelta politica”. Un vero Zelig.