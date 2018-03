Viagra senza ricetta per tutti gli over 18: svolta “hot” nelle farmacie inglesi

di

“Pillola blu” senza ricetta in farmacia per gli uomini britannici. La novità, annunciata qualche tempo fa, è ora una realtà e permetterà a tutti gli “over 18” di acquistare l’anti-impotenza Viagra Connect in alcune farmacie del Regno Unito senza la prescrizione del medico.

Anche le donne potranno comprare il Viagra

Come ogni medicinale, la pillola blu potrebbe causare effetti collaterali, come ricordano i media inglesi, ma secondo le nuove regole il farmaco può essere acquistato liberamente da maschi maggiorenni. Inoltre, anche le donne possono comprarlo a nome del partner, se il farmacista riterrà appropriato dispensarlo, ricorda la Bbc online. Le uniche limitazioni raccomandate riguardano i pazienti con severe cardiopatie o gravi problemi vascolari: loro non lo possono usare. Anche chi sperimenta fiato corto e dolore al petto dopo un esercizio fisico leggero non dovrebbe prendere la pillola blu.

Poco meno di 23 euro per una confezione da 4

Una confezione da quattro costerà 19,99 sterline, poco meno di 23 euro. Per chi si imbarazza, il colloquio col farmacista potrà aver luogo in uno spazio a prova di privacy, di cui molti esercizi si sono ormai dotati. Non si tratterà di una visita: il farmacista si informerà su stato di salute generale, sintomi e altri farmaci assunti dal paziente. Nell’era del web, alcune farmacie potranno vendere l’anti-impotenza anche online, dopo un consulto virtuale. Ma il consiglio in questo caso è di controllare bene il venditore: il rischio, come sempre su Internet, è quello di acquistare prodotti falsi, inefficaci o non sicuri.