Vacanze pasquali, Milano, Londra e Parigi: le mete preferite da chi viaggia

di

Per le prossime vacanze pasquali, le rotte aeree punteranno soprattutto su Milano, Londra e Parigi: le città che registreranno il maggior numero di visitatori con partenze dall’Italia per la settimana santa. A dirlo è eDreams, l’agenzia di viaggi online leader in Europa, rendendo note le classifiche delle destinazioni preferite dai viaggiatori per Pasqua 2018.