Usain Bolt debutta come calciatore nel Borussia: ed è subito spettacolo (video)

Era solo un provino, quello di Usain Bolt, il più forte velocista di tutti i tempi, ma a quanto pare non è andato affatto male. Un gol di testa, un tiro piazzato, fughe in contropiede, un rigore segnato, un tunnel all’avversario diretto nel torello in mezzo al campo, con tanto di standing ovation dei 1.400 tifosi accorsi al campo di allenamento del Borussia Dortmund. «Mi sono divertito, sono stato bene, grazie a tutti i giocatori che mi hanno accolto benissimo», ha detto alle decine di giornalisti accorsi per seguire il “debutto” del “lampo” dell’atletica nelle vesti di calciatore. Per Peter Stoger, il tecnico del Borussia, “il provino è andato bene ma in due ore non è possibile capire se avrà un futuro nel calcio…”. Voi che ne pensate?

