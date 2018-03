Unità d’Italia, il volo delle Frecce tricolore. FdI: “Diventi Festa nazionale” (video)

di

Il volo delle frecce tricolore sull’Altare della Patria All’Altare della Patria ha incorniciato la cerimonia di deposizione di una corona di alloro, in occasione del 157° anniversario della Giornata dell’Unità d’Italia. Una data che unisce, per questo è nata la riflessione e la proposta di Giorgia Meloni, che ha scritto su Fb: «La prima proposta simbolica, accanto a quelle concrete, che Fratelli d’Italia farà alla Camera nella nuova legislatura è rendere il 17 marzo, una festa nazionale a tutti gli effetti, la più importante tra le ricorrenze». «Preferiamo festeggiarci -aggiunge- con una data che unisce piuttosto che con celebrazioni che dividono. Non ci spaventava essere Patrioti quando nessuno voleva esserlo. Abbiamo sempre contrastato chi voleva dividere l’Italia in classi sociali e in aree geografiche. La nostra Nazione va da Bolzano a Lampedusa passando per i cuori dei milioni di Italiani che hanno portato in tutto il mondo la nostra civiltà. Oggi alla mia finestra espongo un tricolore».