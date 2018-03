Un’altra tragedia nel calcio: Boban si accascia e muore in campo (video)

di

Tre settimane fa la morte di Davide Astori, per infarto, in albergo, nel 2012 quella del calciatore del Pescara Carlo Alberto Morosini, accasciatosi in campo e stroncato da un problema cardiaco. Una morte simile, quasi identica, a quella di Bruno Boban, 25enne esterno destro di centrocampo che giocava in Croazia, nel Marsonia, club della terza divisione croata. Boban è stato colpito al petto con una pallonata al 15esimo minuto della partita contro il Pozega Slavonija e ha subito un collasso. Crollato esanime a terra, ha perso immediatamente conoscenza e non ha più ripreso i sensi. Inutili i tentativi di rianimarlo.

