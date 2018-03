Tra i neo eletti di Fratelli d’Italia una psicologa e un farmacista (video)

di

Sono iniziate a Montecitorio le procedure di accreditamento per i deputati della nuova legislatura. Nella sala del Mappamondo alla Camera dei Deputati è prevista la procedura di accreditamento. Tra le new entry di questa legislatura, Maria Teresa Bellucci (psicologa) e Marcello Gemmato, farmacista eletti con Fratelli d’Italia. Maria Teresa Bellucci è presidente nazionale del Modavi onlus e membro dell’Assemblea nazionale del Forum del terzo settore, docente di Psicologia Generale a La Sapienza. Gemmato, eletto in Puglia, è coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e vanta una lunga militanza politica, prima nella destra studentesca e poi un quella universitaria.