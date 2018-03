Tim, dopo il trucco delle bollette a 28 giorni ora caccia anche 6500 lavoratori

di

Non basta il trucco delle bollette a 28 giorni per drenare soldi dalle tasche dei propri clienti. Ora Tim ricatta i sindacati che si oppongono al piano di uscite anticipate di 6500 lavoratori imposto dall’azienda di telecomunicazioni. E avverte che intende portare avanti il proprio piano a tutti i costi. E che è persino pronta a utilizzare la Cassa integrazione.

Gli ultimi sviluppi della vicenda sono emersi oggi al termine dell’incontro fra Tim e le rappresentanze sindacali che è apparso ancora interlocutorio: il “risultato” tra qualche settimana per consentire a tutte le parti di «verificare ulteriormente gli scenari».

Per l’azienda era presente Agostino Nuzzolo, general counsel e direttore della funzione Legal Affairs – ha ancora l’interim per le Risorse umane in attesa dell’insediamento di Riccardo Meloni – e Giuseppe De Paoli, responsabile Relazioni Industriali ed ex-Alitalia.

Nel corso dell’incontro non si è entrato nel merito dei numeri della riorganizzazione contenuta nel piano industriale triennale presentato e approvato dal Cda di Tim del 6 marzo scorso ma i sindacati hanno confermato le proprie perplessità sullo strumento della solidarietà espansiva con cui finanziare le 2000 assunzioni previste.