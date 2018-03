Stazione Termini, scende dal bus: accerchiato e rapinato da 5 stranieri

di

Ancora violenza nella zona della Stazione Termini a Roma. Un 43enne era appena sceso dall’autobus a piazza dei Cinquecento, quando un gruppo di ragazzi, con la scusa di una sigaretta, gli si è avvicinato per rapinarlo. Lo hanno accerchiato e sotto la minaccia di un cacciavite gli hanno rubato 180 euro, un paio di occhiali insieme a carta di credito e carta di identità. Non sono riusciti, però, a portargli via la catenina. L’uomo, infatti, romano, non si è dato per vinto, ha reagito e dopo aver recuperato la catenina insieme al cacciavite utilizzato per minacciarlo, nonostante fosse caduto a terra, è riuscito, anche grazie all’aiuto di un passante, a scappare, rifugiandosi all’interno di un locale.

Subito dopo si è recato al commissariato Viminale e lì ha denunciato l’accaduto, dicendo agli agenti che avrebbe potuto riconoscere senza ombra di dubbi almeno tre di loro. Grazie alle informazioni raccolte in sede di denuncia e alla visione delle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno potuto riconoscere, dai tratti somatici e dalle fattezze fisiche, un giovane egiziano, solito gravitare nell’area della Stazione Termini. Da quel momento è scattata la caccia all’uomo, terminata dopo poche ore in via Giolitti, dove E.C.M.M, 30 anni, è stato trovato in compagnia di due amici, abbigliati esattamente come due degli altri componenti della banda. Il 30enne insieme a A.M.H.R., 19 anni, e T.G.M.M, 20 anni sono stati bloccati e portati in commissariato dove la vittima, al quale è stato sottoposto un album fotografico con le loro fotografie, li ha riconosciuti. Sottoposti a fermo di polizia giudiziaria i tre, tutti di origine egiziana, sono stati associati al carcere di Regina Coeli.