Spot Buondì Motta: arriva l’ultimo asteroide ed è quello definitivo (video)

È stato uno degli spot dell’anno quello della Buondì Motta. Ha fatto discutere educatori e intellettuali la pubblicità con l’asteroide che di volta in volta piomba su madre, padre e postino, colpevoli di aver detto a una bambina che “non esiste una colazione in grado di coniugare leggerezza e golosità”.

Chi colpirà stavolta l’asteroide della Buondi Motta?

In queste ore è arrivata sulla pagina Facebook dell’azienda dolciaria lo spot definitivo. Ad annunciarlo la stessa Buondì Motta: “L’attesa è finita! Ancora convinti che non esista una colazione che coniughi leggerezza e golosità? Questo finale col botto non vi lascerà alcun dubbio”.

Ecco i nuovi bersagli della Buondì Motta

Il capitolo conclusivo, della lunghezza di quasi 4 minuti, è tutto gustare e, oltre a nuovi protagonisti ci ripresenta (ancora vivi) mamma, papà e postino. Il finale? Non vogliamo rovinarvi la sorpresa. Possiamo anticiparvi che stavolta vengono tirati in ballo perfino medici e sacerdoti della chiesa cattolica. Con un doppio finale demenziale, degno di un film di Mel Brooks.