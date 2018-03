Simone Inzaghi cade a terra dopo il gol della Lazio. Il video diventa virale

di

Diventa immediatamente virale sul web la caduta di Simone Inzaghi durante la partita Dinamo Kiev-Lazio, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico biancoceleste, incontenibile per buona parte del match, ha esultatp in maniera molto vigorosa per il gol del 2-0 di De Vrij con cui di fatto i laziali hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale. Simone Inzaghi – come si vede nel video – nella foga dell’esultanza è scivolato a terra in maniera piuttosto comica e fortunatamente senza particolari conseguenze.