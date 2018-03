“Sei mia”, al Piccolo di Milano una serata per indagare sull’orrore del femminicidio

di

Si intitola emblematicamente “Sei mia” la serata culturale e civile che si terrà il 23 marzo alle 20.30 al Piccolo Teatro di Milano – Teatro Studio Melato (via Rivoli, 6) – per proporre una riflessione sul tema della violenza maschile contro le donne, sull’orrore del femminicidio: un fenomeno che purtroppo la cronaca segnala ormai quotidianamente in costante escalation.

Al Piccolo di Milano una serata sul femminicidio

«Al cuore dell’iniziativa – spiegano gli ideatori Marco Manzoni di Studio Oikos e Carmen Leccardi dell’Università Milano-Bicocca – vi è l’intento di proporre un’analisi di quella parte della maschilità contemporanea che sceglie la violenza come unico linguaggio praticabile nella relazione con il mondo delle donne e con il suo desiderio di autonomia e di soggettività». Cosa spinge un uomo a ricorrere alla violenza contro una donna? Perché questa crudeltà maschile che minaccia, tortura e uccide le donne? Dove affonda le sue radici la violenza sulle donne? E come è possibile ridurre lo squilibrio di potere che continua ad esistere tra i generi? A questi e ad altri interrogativi risponderanno personalità del mondo culturale e scientifico, come il filosofo Salvatore Veca, la psicologa Silvia Vegetti Finzi e lo psicoanalista Luigi Zoja, insieme ad esponenti di associazioni e reti che operano sul campo, con la finalità di promuovere non solo un maggiore livello di attenzione sul fenomeno della violenza maschile, ma anche per favorire, insieme a un approfondimento culturale, lo sviluppo di nuove forme di intervento.

I mille volti della violenza distruttiva agita sulle donne

Un volto contemporaneo della violenza distruttiva di cui è capace il maschio è rappresentato dal fenomeno del “femminicidio”. Il numero di omicidi perpetrati, le loro recenti e sempre più efferate forme, la trasversalità culturale e professionale degli uomini coinvolti, sono solo alcuni elementi inequivocabili di una gravità sociale senza precedenti che impediscono la crescita di nuovi livelli di libertà dell’essere umano, uomo, donna o bambino che sia. Da qui l’idea di dar vita a una serata che raccolga la voce ampia e qualificata della società civile e culturale di Milano intorno a questo fenomeno inaccettabile e, purtroppo, in costante e inquietante aumento.