Sbaglia il rigore, gli avversari lo sbeffeggiano, partono i ceffoni (video)

Immagini che stanno facendo il giro del web. Tutto avviene sul campo di calcio. C’è un rigore che secondo gli avversari è stato concesso “generosamente” dall’arbitro. Il clina è perciò teso. A tirare dal dischetto è Alex Mowatt, centrocampista dell’Oxford United. Ma il tiro gli viene male, spedisce la palla sul palo. Un avversario del Portsmouth esulta, gli si avvicina e lo sbeffeggia per il suo errore. Mowatt perde la testa e rifila a Nathan Thompson un ceffone, rimediando l’inevitabile cartellino rosso. Dal possibile pareggio, l’Oxford United passerà a una sonora sconfitta per 3-0, nell’incontro valido per la League One inglese.