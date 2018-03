Salvini: «Il jihadismo ci minaccia e ce la prendiamo la Russia? Roba da malati»

di

«Con il terrorismo islamico che torna a essere un rischio, noi con chi ce la prendiamo? Con la Russia… Perché forse, senza nessuna prova, una ex spia sovietica è stata avvelenata non si sa da chi e quindi facciamo la guerra alla Russia.Chi vuole la guerra è malato» Lo dice, senza peli sulla lingua, il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una diretta sulla sua pagina Facebook. Nel corso della diretta Facebook Salvini utilizza anche una espressione colorita per scongiurare l’ipotesi di un accordo di governo Pd-M5S: «Mamma mia…». Riguardo poi a un’intesa tra Lega e 5 Stelle, Salvini lancia il suo “sondaggio” chiedendo ai follower: «Fareste un governo con il M5S? Ditemi che ne pensate». I sostenitori del leader leghista si dividono tra favorevoli e contrari. C’è chi invita Salvini a non fidarsi dei “pentasaccenti” e chi invece vedrebbe di buon occhio un accordo tra il Carroccio e il Movimento guidato da Luigi Di Maio per andare a Palazzo Chigi.