Truffa e riciclaggio, 7 milioni di beni sequestrati all’imprenditore Calì

Beni per un totale di 7 milioni di euro, tra immobili e conti correnti, sono stati sequestrati all’imprenditore di origine siciliana, Fabio Calì. Le indagini del Gico della Guardia di Finanza, coordinate dalla procura di Roma, hanno permesso di accertare che Calì, indagato con le accuse di truffa e riciclaggio, sfruttando la sua posizione di amministratore di due importanti società, ha realizzato un’articolata truffa con il concorso di altre tre persone. Proprio i soldi entrati nelle società sono stati poi riciclati in altre attività economiche.

Truffa e riciclaggio, l’inchiesta

L’inchiesta è partita da una compravendita di un immobile di pregio che Calì aveva acquistato raggirando la proprietaria, indotta a sottoscrivere un contratto preliminare e alcuni fogli in bianco che hanno determinato, senza il versamento di alcuna somma, il passaggio della proprietà a favore degli indagati. Tuttavia, si legge nel decreto di sequestro, la truffa immobiliare «rappresentava in realtà solo un tassello di un’operazione illegale più ampia». Infatti, dopo pochissimo tempo, l’immobile è stato conferito al patrimonio di una delle società riconducibili a Calì per un importo di circa 7 milioni (quasi il doppio del suo valore di mercato), in modo da ottenere fraudolentemente i requisiti per l’iscrizione all’albo dei soggetti autorizzati alla riscossione dei tributi locali, istituito presso il ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’illecito profitto

Ma non è tutto: l’imprenditore ha poi venduto la stessa società, perpetrando così un’ulteriore truffa ai danni dell’impresa acquirente e lucrando, osserva il gip, «l’ingente e certamente illecito profitto» costituito dal valore «del capitale sociale formalmente (solo formalmente) pari a 7 milioni di euro». Il gip, nel qualificare il curriculum di Calì, cita «procedimenti e condanne riportate per reati come false comunicazioni sociali, simulazione di reato, truffa, associazione per delinquere, falsità varie e trasferimento fraudolento di valori».