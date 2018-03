Rifiuta al marocchino l’ennesimo bicchiere, lui le strappa il cuoio capelluto

di

Aggressione violentissima a Vittorio Veneto: un marocchino completamente ubriaco ha aggredito i due titorali di un bar della cittadina, colpevoli di avere negato l’ennesimo bicchiere di vino. Aggrediti e presi a pugni selvaggiamente. Con calci e bottigliate Sono Dino Michelon, 55 anni, e la moglie Monica Guccino, rispettivamente titolare e collaboratrice del River Pub, titolari del conosciutissimo locale di via Mezzavilla a San Giacomo di Veglia. Entrambi sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il migrante aveva afferrato una bottiglia e colpito la donna più volte alla fronte. Poi hanno rincarato la dose con pugni al corpo. Non solo: il nordafricano 34enne, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, senza più controllo e con estrema violenza, ha strappato alla donna pure letteralmente dal cuoio capelluto una ciocca di capelli lasciandole una vistosa cicatrice in testa.

Non contento l’ha presa per i capelli trascinandola a terra e colpendola con pugni. L’intervento del marito Dino e di un altro avventore ha scongiurato il peggio. Ma il magrebino, fuori di controllo strappando una ciocca di capelli alla donna, ha colpito anche lui con pugni in faccia e calci, dandosi poi alla fuga in bicicletta. E’ stato fermato dopo poche decine di metri dai Carabinieri che ancora allertati stavano ritornando sul posto e portato in caserma dove è stato denunciato a piede libero.

Il marocchino già tre anni fa…

Monica Guccino è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso con 15 giorni di prognosi, per una contusione all’occhio, una ferita lacero contusa alla fronte, ed è stata per questo sottoposta a ulteriori accertamenti per il trauma cranico. Con il violento avventore c’era stato un precedente tre anni fa quando si era presentato e nonostante la giornata di chiusura voleva essere servito. Anche quella volta al rifiuto aveva reagito con violenza scagliando un pesante posacenere contro vetrata e bancone del pub cui è seguita una denuncia contro ignoti, poiché ancora non era conosciuto.