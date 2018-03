Reddito di cittadinanza, il comune di Marino a 5Stelle confeziona la patacca

di

Le bufale grilline continuano a mietere vittime. Se i moduli per la richiesta del reddito di cittadinanza nei Caf del Sud Italia all’indomani del voto sono stati pubblicamente smentiti sul blog di Beppe Grillo, a Marino, piccolo comune dei Castelli alle porte di Roma, la leggenda metropolitana sul reddito di cittadinanza rischia di trasformarsi in farsa. Il sindaco pentastellato di Marino, Carlo Colizza, lo scorso 28 febbraio, infatti, ha sottoscritto una delibera per il reddito di cittadinanza locale che contemplerebbe un assegno oscillante tra i 400 e i 600 euro mensili, del quale potranno beneficiare i cittadini di età compresa tra 43 e 58 anni, residenti nel Comune da almeno 5 anni. Un’operazione pre-elettorale che rischia di prendersi gioco dei cittadini già vessati dalla crisi economica. Nei Caf – racconta il Giornale online – si sono già presentate decine di persone pronte a compilare i moduli.

Il reddito di cittadinanza e la truffa di Marino

“Finora sono venute da noi una cinquantina di persone”, dice al Giornale il responsabile del Caf di corso Trieste. Ovviamente i malcapitati sono stati rispediti a casa a mani vuote. “Abbiamo detto loro di tornare fra un mese, visto che stiamo ancora aspettando la documentazione”. Dei moduli finora non c’è traccia anche se a sentire il sindaco la macchina amministrativa sarebbe già al lavoro. “La firma del protocollo d’intesa con i centri di formazione per l’impiego e con la Città Metropolitana è fissato per la prossima settimana e il bando dovrebbe essere pubblicato a fine aprile”, assicura il sindaco-Pinocchio. Secondo il primo cittadino di Marino, gongolante per le lodi di Di Maio e della Lombardi, sarebbero circa seicento le famiglie in difficoltà che si sono rivolte ai servizi sociali per ottenere una borsa lavoro. E se i fondi ricavati dai risparmi (300mila euro) bastano solo per cento persone, Colizza giura che “la misura sarà rimpolpata nel 2019”. I consiglieri di opposizione denunciano la “delibera spot” approvata a pochi giorni dal voto. Un provvedimento dal seguito incerto visto che – spiegano – “i moduli ancora non ci sono, e forse potrebbero non esserci mai perché il regolamento comunale si pone in contrasto con la normativa nazionale”.