Rampelli: “Un altro sfregio dei 5Stelle all’Eur, arriva la colata di asfalto (foto)

Ancora uno scempio all’Eur, la cittadella razionalista apprezzata e invidiata da tutto il mondo. “Mentre le strade della Capitale sono disseminate di voragini simili a crateri lunari capaci di inghiottire intere auto, all’Eur si consuma un altro sfregio indicibile”, è l’ultima denuncia di Fabio Rampelli. “Per il prossimo aprile – si legge in un comunicato del capogruppo uscente di Fratelli d’Italia a Montecitorio – è prevista infatti nel quartiere Eur la gara di formula E, ma probabilmente l’armata Brancaleone grillina che amministra Roma non si è accorta che dietro il Palazzo dei Congressi vengono asfaltati i sampietrini per le aree sosta delle auto da corsa”.

Rampelli: nuovo sfregio all’Eur con il cemento

Dai 5 Stelle, insomma, un altro esempio di “pura follia iconoclasta“. Con le strade disastrate e la moltiplicazione di incidenti grave – denuncia Rampelli – si getta una bella colata di asfalto sul selciato del quartiere razionalista, in perfetto stato d’uso. Uno schiaffo ad automobilisti, motociclisti e pedoni costretti tutti i giorni a sostenere una prova di abilità, ma anche a un pezzo di architettura italiana apprezzata in tutto il mondo”. Sul caso Rampelli ha annunciato un’interrogazione urgente al ministro (ex) Franceschini e una richiesta di immediato ripristino del selciato tradizionale a spese degli organizzatori o della sindaca Raggi.