«Questo posto è mio»: nigeriano bastona gestore di un hotel per profughi

Ha minacciato e picchiato con un bastone e una catena il proprietario di un hotel di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, dove alloggiava in maniera abusiva: i carabinieri della Stazione di Ginosa hanno arrestato, in flagranza, per lesioni personali aggravate, violenza privata, minaccia aggravata, violazione di domicilio e furto aggravato, E. O., 33enne nigeriano.

Il nigeriano aveva anche rubato alla reception

I militari sono intervenuti nella struttura ricettiva, che ospita extracomunitari richiedenti asilo, accertando che il 33enne, poco prima del loro arrivo, armato di un bastone e di una catena, aveva minacciato e colpito il proprietario della struttura e successivamente aveva ordinato sia a lui che agli avventori di lasciare l’hotel. Nella stanza occupata abusivamente dal nigeriano, i carabinieri hanno trovato il bastone e la catena nonché le chiavi di altre stanze e alcuni oggetti rubati dalla reception. Alla vittima, soccorsa da personale del 118, sono state riscontrate lesioni guaribili in 7 giorni. La refurtiva è stata restituita mentre il 33enne, è stato portato nel carcere di Taranto.