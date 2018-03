Paura e disagi a Stansted: l’incendio di un bus blocca i voli in partenza (video)

di

Caos all’aeroporto di Stansted, a Londra, per un autobus di linea andato a fuoco nella serata di ieri all’esterno della struttura, davanti il terminal. Il denso fumo che si è levato dal veicolo, infatti, ha portato alla cancellazione o allo slittamento di numerosi voli, provocando disagi enormi ai passeggeri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma il fatto che l’incidente si sia verificato proprio nel giorno di maggiore traffico per la Pasqua ne ha amplificato i disagi, nonostante le fiamme siano state domate in tempi piuttosto rapidi. Le autorità aeroportuali hanno quindi invitato i passeggeri a rivolgersi alle compagnie per sapere come e quando saranno riprogrammati i voli. A causare l’incendio, secondo quanto rivelato alle autorità dopo le prime indagini, sarebbe stato un guasto tecnico della navetta.