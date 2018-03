Pasqua, oltre 10 milioni di italiani in viaggio: ecco le mete scelte tra relax e cultura

di

Qualche pioggia annunciata per il giorno di Pasqua, ma, soprattutto, il sole previsto per Pasquetta, non hanno modificato i programmi vacanzieri degli italiani: saranno 10 milioni e 156.000 gli italiani, tra maggiorenni e minorenni, che si muoveranno durante il periodo delle festività pasquali, facendo registrare un +2,4% rispetto alla Pasqua del 2017.