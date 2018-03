Papa Francesco laverà i piedi anche a due detenuti musulmani

di

Ci saranno anche un buddista e due musulmani tra i 12 detenuti ai quali Papa Francesco laverà i piedi domani pomeriggio nella messa in Coena Domini che celebrerà nel carcere romano di Regina Coeli. Alle 16, nella rotonda del carcere di via della Lungara 29, come Giovanni Paolo II nel 2000, Paolo VI nel 1964 e Giovanni XXIII nel 1958, il Papa celebrerà messa per oltre 600 detenuti, il 65 per cento giovani stranieri. È ‘ quanto riporta Radio Vaticana.