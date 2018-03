Paolo Romani c’è rimasto male e ora attacca Berlusconi

Paolo Romani c’è rimasto male. L’esito dell’elezione dei presidenti delle Camere lo ha personalmente deluso. Per giorni era il candidato di riferimento di Forza Italia per la presidenza del Senato, ma poi è stato sacrificato nella complessa partita a scacchi dei giorni scorsi.E l’esponente di FI non nasconde la sua delusione, attaccando il suo stesso amico Berlusconi. «Al tavolo dei leader Berlusconi non ha ottenuto nemmeno il minimo sindacale. È rimasto con un pugno di mosche in mano. Salvini ha vinto su tutta la linea. Non ho perso io, qui non si tratta del mio nome ma del progetto politico che rappresento e credevo anche Berlusconi perseguisse». Romani si sfoga in un colloquio con La Stampa. Ma questa è la politica…