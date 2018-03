Padova, immigrato senza biglietto del bus brucia le multe davanti ai passeggeri

di

Non solo non aveva fatto il biglietto la mattina, ma dopo aver preso la multa se n’era infischiato altamente e aveva continuato a girare a sbafo a bordo degli autobus del servizio pubblico di Padova. Quando è stato ribeccato senza biglietto, nel pomeriggio, il tunisino di 40 anni, ha dato in escandescenze e oltre a non voler pagare le multe ha appoccato il fuoco ai due veralim davanti ai contoelli e agli etssi passeggeri, paganti, del veicolo. Una scena, l’ennesima, di violenza e intomidizaione da parte di un extraocmunitario, nel Patavino, dobe espisodi simili sono allordine del giorno, Come racconta Il Mattino di Padova, il fattaccip è accaduto lunedì scorso, quando i controllori di BusItalia si sono imbattuti in un tunisino senza biglietto a metà mattinata. “Qualche scintilla ma niente di grave. Gli hanno fatto la multa e tanti saluti. Il problema è che lo stesso tunisino, 41 anni, regolare permesso di soggiorno, è stato “pizzicato” anche nel pomeriggio. Intorno alle 17.40 gli incaricati alla verifica dei titoli di viaggio l’hanno sorpreso a bordo del bus della linea 3 (Padova-Lion) in via Acquapendente. L’uomo, stizzito, ha fatto vedere loro il verbale preso al mattino. Non ha voluto sentire spiegazioni. Al culmine dell’ira ha preso i due verbali e li ha bruciati…». Il tunisino è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. I controllori, a Padova, denunciano quotidianamente situazioni del genere, con tentate aggressioni, insulti e tentativi di scappare senza neanche farsi notificare le multe. Qualche tempo fa uno straniero tentò addirittura di strozzare una funzionaria di BusItalia…