Nuova tragedia del lavoro: a Cagliari operaio cade da impalcatura e muore

Tragedia del lavoro in via Beethoven di Quartu Sant’Elena (Cagliari). Un operaio 53enne Fabrizio Meloni è caduto a terra sbattendo il capo al suolo mentre effettuava dei lavori di spostamento di masserizie in una abitazione, probabilmente colto da malore. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto è arrivato il medico del 118 che ha constatato il decesso e una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi del caso. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, ma la notizia è stata resa nota oggi perché il pm di turno ha disposto il trasferimento della salma presso la camera mortuaria del cimitero di Quartu Sant’Elena, in attesa dell’autopsia.