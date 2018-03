«Non vogliamo pagare il conto»: due rom picchiano la titolare del ristorante

di

Prima mangiano e poi menano, per non pagare. Due rom si fanno servire una cena abbondante, primo, secondo e dolci nel ristorante cinese XinYi in via Trionfale 9020 a Roma, poco distante dalla fermata della stazione Monte Mario. Quando il titolare ha cercato di pagare hanno alzano le mani contro la titolare, che si è presa le botte e non ha intascato un euro. Le due rom sono poi fuggite dal ristorante e anche alla polizia. Il Messaggero ricostruisce l’incresciosa vicenda. Due volanti sono arrivate nel locale dopo la chiamata dei ristoratori. Gli agenti hanno trovato la titolare in preda al panico dopo l’aggressione. La donna sulla cinquantina ha raccontato di aver visto che “erano persone particolari ma ho creduto di sbagliarmi e comunque noi dobbiamo servire tutti”.

Si erano comportati come normali clienti, conta tanto di pausa sigaretta, fuori dal locale. Ma quell pausa era solo una strategia per evitare il conto: “Io sono uscita dal locale ed ho visto quei due che si stavano allontanando – ha raccontato la titolare del locale- Ho provato a bloccarli ma subito mi hanno minacciato di morte. Uno mi ha strattonata ferendomi ad un braccio e l’ altro ha tirato fuori un coltello. Poi sono saliti su un’auto scura e sono fuggiti”. Nonostante le ricerche della polizia nei campi nomadi della Capitale, le due non sono state ritrovate.