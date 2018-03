“Miracolo, Dio esiste”: allo stadio di Foggia un uomo si alza dalla carrozzina (2 video)

di

Nuovo fenomeno tipicamente italiano: come era già accaduto alla Favorita di Palermo, un uomo è entrato allo stadio di Foggia in carrozzina e si è alzato andando in tribuna, e salendo pure le scale. I tifosi foggiani hanno ironizzato sull’episodio, grifando al miracolo e “Dio esiste!”. Ecco il video diffuso su youtube dai tifosi. Qualche mese fa, a Palermo, un tifoso aveva assistito alla partita seduto in carrozzella e, quando il Palermo aveva segnato, si era alzato in piedi per esultare.