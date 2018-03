Meloni: “Frizzi un grande romano, gli va intitolata una via all’Aventino” (video)

di

«Fabrizio Frizzi ha dato lustro alla città di Roma. Per questo Fratelli d’Italia ha ritenuto giusto chiedere in Campidoglio di intitolare alla sua memoria una strada all’Aventino, ovvero nel quartiere in cui vengono ricordati i grandi romani del mondo dello spettacolo». È quanto scrive su Facebook, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Morte di Frizzi: Ballando con le stelle non si ferma

In queste ore ha tenuto banco la scelta della Rai di non fermare la sua trasmissione di punta del sabato sera. Milly Carlucci, madrina di Ballando con le Stelle, aveva chiesto all’azienda di poter rinviare la puntata di sabato in segno di lutto per la scomparsa di Frizzi. «Ieri per tutti una giornata difficile. Ed è difficile andare in onda sabato ma ci sono obblighi aziendali – ha detto la Carlucci in un video – Lavoreremo portando nel cuore i nostri sentimenti ma anche la tenerezza e il sorriso di Fabrizio Frizzi. The show must go on, e la Rai non si ferma davanti alla morte del conduttore».

“Obblighi aziendali che vanno rispettati”

«Ieri – spiega la conduttrice – è stata una giornata difficile da passare qui, per il dolore di tutte le squadre Rai che hanno lavorato per tanti anni con Fabrizio… anche i miei compagni di lavoro con me, in questo teatro, hanno qualcosa da raccontare della loro vita insieme a lui. E pian piano ci siamo rimessi in moto. Noi sabato abbiamo un programma da fare, ieri ci domandavamo come avremo fatto ad andare in onda… ma – continua Milly Carlucci – ci sono degli obblighi aziendali, è un lavoro che facciamo per un’azienda, non è un nostro passatempo né un nostro divertimento e quindi, compatti, saremo in onda sabato sera, con tutti i nostri umani sentimenti ma anche con la tenerezza e il sorriso di Fabrizio che ci accompagnano».