Londra, il volto di Putin sorridente sulla facciata del Foreign Office?

Non c’è dubio che quello sia il volto sorridente di Vladimir Putin. Il dubbio é se sia apparso davvero nella notte sulla facciata del palazzo del ministero degli Esteri britannico. Scherzo, scacco, fake news? Qualunque sia la verità é certo che i funzionari dell’austero Foreign Office non devono averla presa bene. Anche se l’attuale inquilino, lo scapigliato Boris Johnson, noto per l’eccentricità e per una certa ritrosia alla compostezza politica non d’evessersene curato più di tanto. E comunque il fatto è piuttosto gustoso, anche se da noi non ne ha ancora parlato nessuno, se si eccettua il sito di notizie filorusso Sputnik. Poco dopo la divulgazione dei dati che confermavano l’avvenuta elezione del presidente russo, sulla facciata del palazzo che ospita a Londra gli uffici del Ministero degli Esteri di sua Maestà, sarebbe perciò apparsa l’immagine proiettata (proprio questa che il lettore può vedere) di un sorridente Vladimir Putin con la scritta: “Miss me?” (“Vi manco?”). “Come osservato dal canale RT -scrivono su Sputnik-, l’azione dimostrativa sarebbe stata organizzata da attivisti di un gruppo artistico denominato Philosoraptors“. Gruppo che ha pure provveduto a postarlo sul proprio canale You Tube con una nota, in inglese e russo, nella quale si esortano le autorità britanniche e occidentali in generale a rispettare la scelta dei cittadini russi che hanno confermato con il loro voto di domenica scorsa Putin al vertice del Cremlino. Il governo della signora May, frattanto, ha smentito che la proiezione sia mai accaduta realmente bollandola come fake.