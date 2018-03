L’Etna si sta spostando. Un fenomeno noto, ma osservato solo adesso

di

L’Etna sta lentamente scivolando verso il mare. Lo rivela lo studio ‘Gravitational sliding of the Mt. Etna massif along a sloping basement‘ coordinato della britannica Open University e pubblicato sul Bulletin of Volcanology. Il vulcano si sta spostando in media 14 mm all’anno. Sebbene questo fenomeno sia diffuso e ben noto, questa è la prima volta che viene osservato direttamente: grazie a più di 100 stazioni GPS sparse ai lati dell’Etna, sono stati registrati gli spostamenti negli ultimi 11 anni. Il movimento riguarderebbe solo il fianco destro del vulcano siciliano e si tratterebbe di un movimento lentissimo, relativo solo agli strati più superficiali del sottosuolo, dicono gli scienziati – ma la situazione andrà tenuta sotto stretto controllo perché potrebbe comportare un forte aumento dei rischi legati all’attività del vulcano stesso. Eruzioni di vario grado e tipi avvengono ogni pochi anni sull’Etna, ed è fondamentale che gli scienziati possano fare letture accurate di ciò che sta accadendo e quando. Ma non c’è motivo di preoccupazione immediato, dicono i ricercatori, anche se ulteriori studi dettagliati saranno necessari per assicurarsi di non essere colti di sorpresa da eruzioni, frane o tsunami. “Se tra 10 anni il tasso di movimento dovesse essere raddoppiato, sarebbe un avvertimento”, ha detto il capo ricercatore John Murray sottolineando: “Se dovesse dimezzarsi, direi che non c’è nulla di cui preoccuparsi.”