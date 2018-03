La Russa vede “nebbia” sulla strada del governo a Cinquestelle (video)

di

Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d’Italia e da ieri vicepresidente del Senato, non sembra molto ottimista su una soluzione al rebus del nuovo governo a breve scadenza: «Ogni giorno ha la sua pena: alleanza con M5S? C’è ancora molta nebbia». Alla Camera sono previsti gli incontri dei diversi politici in vista della seduta dell’Aula in cui verranno eletti vicepresidenti segretari e questori che comporranno l’ufficio di presidenza della Camera dei deputati.

