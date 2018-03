La Chiesa lancia appelli alla politica: “Serve unità, l’Italia è in ginocchio”

di

“Sarà la generosità con cui saremo capaci di farci carico delle croci nostre e degli altri a dire quanto profondo è il nostro amore per Gesù e per i fratelli. Questo non è soltanto un programma di conversione personale, ma è anche un parametro di rinnovamento sociale. Di questo rinnovamento sentiamo particolare bisogno nella svolta che sta vivendo il nostro Paese”. Parole toccanti, quelle del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, nell’omelia proclamata nel Duomo durante la santa messa della Domenica delle Palme, nella quale ha fatto riferimento anche alle ultime vicende politiche nazionali. “Abbiamo bisogno di superare un approccio parziale ai bisogni pur reali delle persone e dei gruppi sociali – ha aggiunto il cardinale Betori facendo riferimento al nuovo conteso politico italiano dopo il voto del 4 marzo – Occorre una visione unitaria, che nasca da una volontà di dedizione in cui si cerca insieme la soluzione ai problemi di fondo, soprattutto dei più deboli: le famiglie, i giovani, chi non ha lavoro, chi vive nella povertà e nella marginalità, chi soffre di malattie e disabilità gravissime, quanti sono nelle carceri, chi è giunto tra noi fuggendo guerre e fame”. “Occorre pacificare, ricostruire, ricucire”, ha affermato l’arcivescovo di Firenze, ricordando come le recenti parole del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente dei vescovi italiani, che ha richiamato l’appello a “più amore, più fraternità” fatto da Alcide De Gasperi nel giugno 1953. “Come credenti conosciamo la sorgente di questa dedizione e di questa solidarietà, che è il cuore di Cristo – ha precisato Betori – Ma sono doni che tutti possono condividere, superando individualismi e particolarismi, come una strada sicura di crescita in umanità”.

Un altro intervento “politico” arriva anche da monsignor Nunzio Galantino, segretario genarale della Cei, a “Stanze vaticane” su Tgcom24. «Questo governo che si dovrà formare e chiunque ha responsabilità non può ignorare i dati sulla disoccupazione che riguardano i giovani ma anche gli adulti che hanno perso il lavoro o che non l’hanno mai trovato. Avere persone senza lavoro è avere persone senza dignità, che possono mostrare anche in maniera violenta questo disagio. E’ necessario un lavoro per tutti capace di ridare dignità. Conviene alla società».