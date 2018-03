«La Chiesa ci aiuti a ritrovare la fede». Documento pre-sinodo dei giovani

di

I giovani e la Chiesa: un rapporto difficile, a tratti tormentato, capace di registrare grandi slanci frammisti a ostentata indifferenza. Tracce evidenti di questa problematica relazione si trovano nel documento licenziato dai giovani al termine della riunione pre sinodale che servirà ai vescovi, per l’Assemblea di ottobre, come bussola per orientarsi in una maggior conoscenza delle nuove generazioni. Il documento sarà consegnato al Papa domani da un giovane di Panama. Si tratta – spiega il cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei Vescovi – di un «testo condiviso redatto con un metodo a tutti gli effetti sinodale che costituisce una delle fonti che contribuiranno alla stesura dell’Instrumentum laboris per il Sinodo».

Il documento è diviso i più capitoli che vanno dalla contraccezione alla convivenza gay,…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi