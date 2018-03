Isola dei famosi, “Striscia” incastra Bossari. Che ammette: «Si è visto tutto»

di

Striscia la Notizia non demorde. Nel mirino c’è sempre l’Isola dei famosi e la storia delle canne. Troppi silenzi, troppi tentativi di insabbiare tutto, troppi falsi stupori. Ed ecco il nuovo attacco, sferrato dopo l’ultima puntata. Valerio Staffelli ha intercettato Mara Venier e Daniele Bossari riproponendo il filmato di Francesco Monte sottoposto al Var, «Ancora?», ha detto la Venier, «ancora andiamo avanti con questa storia? Che dobbiamo dire… hai una canna? Che se famo una canna anche noi così non se ne parla più». Poi ha aggiunto: «Io non ho mai fatto finta di niente, io sono proprio quella che ha detto fin dal primo momento “dite la verità e finiamo questa storia”. Non pensavo mai che sarebbe uscita tutta ‘sta storia. Senti, ho un mal di pancia terribile, non so se l’hai sentito, ho una gastroenterite». Dal canto suo Daniele Bossari ha cercato inutilmente di sfuggire all’attacco di Striscia: «Avete mandato in onda quel filmato in loop», ha detto l’opinionista dell’Isola dei famosi. La Capriotti ha riconosciuto che il fatto è accaduto, incalza Valerio Staffelli come riporta il Giornale. E Bossari: «E allora cosa dobbiamo fare? Veramente non capisco dove si debba arrivare…». “Riconoscere che il fatto è accaduto”, risponde l’inviato di Striscia. «E ho capito, ma questo si è visto dai filmati, si è visto tutto. E quindi? Dopo?». Un’ammissione in piena regola.