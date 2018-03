“Isola dei famosi”, Henger e Monte fanno pace. La Venier li insulta: «Pagliacci»

di

C’eravamo tanto odiati. A tutto c’è un limite. Il vero e il falso si mescolano: Eva Henger, la paladina della guerra all’uso di marijuana all’“Isola dei famosi” , e Monte, l’uomo delle canne, hanno fatto pace e non nello studio di un avvocato – visto che si erano minacciati di querela- bensì da Maurizio Costanzo, che sul palco del MCS , ospita proprio loro due, Eva Henger e Francesco Monte faccia a faccia per la prima volta, dopo le accuse nate a L’Isola dei Famosi. Il fatto è che sta circolando in rete uno scatto, più precisamente un selfie che li ritrae insieme, felici e sorridenti. Non è bello. La foto è stata scattata dai due comici del programma Emigratis e diffuso sui social dal giornalista e autore del talk show di Costanzo, Gabriele Parpiglia. C’è stato forse, dopo la bufera in diretta, un chiarimento tra i due “nemici” dell’Isola? Chissà, intanto dai social arrivano le prime critiche – diremmo i primi insulti- ai due da altri personaggi. La prima a sottolineare la farsa inscenata dai i due via Instagram pubblicando il selfie è stata Mara Venier, opinionista di punta a L’Isola, il che le fa onore: “Molto rumore per nulla. Foto scattata al Maurizio Costanzo Show”. “Avete la faccia come il cu**” – aggiunge poi con un hashtag eloquente.

Subito dopo Mara Venier, è intervenuto Karina Cascella, con un post sempre su Instagram: “Scusatemi sogno o son desta? Ma io dico ma fate davvero? Ma è uno scherzo dai. La foto non sarà reale, magari è un fotomontaggio. Perché non posso pensare che in questi due mesi e mezzo si sia parlato di sedi legali, si siano messi in discussione ruoli, produzioni televisive, la trasmissione, chi ci lavora, in video e dietro. Per non parlare di tutto ciò che ci girava intorno e quindi le “inchieste” di striscia la notizia, Eva che cercava verità a destra e manca, Francesco che non si è mai fatto vivo, parlando poche volte ma deciso ad intervenire contro di lei. La domanda è…ma ce la fate????” . Insomma, sembra propriao che i due due debbano delle scuse ad Alessia Marcuzzi e a tutti coloro che hanno rischiato il loro lavoro qualora la produzione avesse bloccato il programma: “E qui mi fermo davvero, perché ciò che vedo io in questo mondo mi piace sempre meno”. Cosa ci hanno guadagnato entrambi? Copertine, comparsate, riflettori, ospitate dalla D’Urso… meglio che guardare l’Isola dal sofà di casa…