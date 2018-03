Incidenti sul lavoro, operaio muore schiacciato dal cassone di un camion

di

Un operaio di 48anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto a Graveglia, in Varfontanabuona, nell’entroterra della provincia di Genova. L’uomo, dipendente di un’officina meccanica, stava lavorando ad alcune manutenzioni su un camion per la raccolta dei rifiuti quando il cassone ribaltabile del mezzo ha ceduto improvvisamente, travolgendolo. L’operaio è rimasto schiacciato e, nonostante l’arrivo dei soccorsi, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dell’uomo con l’aiuto di una gru. Restano da accertare le cause del cedimento del mezzo, sul caso sono in corso indagini per risalire alla dinamica esatta dell’accaduto. Il camion è stato posto sotto sequestro.