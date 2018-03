Il “tesoriere” grillino deriso per la terza media non ci sta: “Fu colpa di un tumore”

di

“Vi voglio raccontare una breve storia”. Comincia così il post di Sergio Battelli, classe 1982, che ha lavorato dieci anni come commesso in un negozio di animali e cinque in Parlamento come portavoce dei cittadini M5S. Oggi è il tesoriere del Movimento Cinque Stelle, gestirà oltre 13 milioni di fondi pubblici e il fatto che abbia solo la terza media ha fatto scatenato l’ironia del web. Per questo ha deciso di spiegare perché ha lasciato la scuola. “In terza superiore ITIS mi ammalo – scrive -, per un gravissimo caso di malasanità, rimango appeso nella mia malattia per un anno intero, solo dopo mille mila giri tra ospedali, cure e dottori finalmente un bravissimo pneumologo di Genova trova il mio problema”. “Quella mattina pioveva – racconta -, ero con mia madre in un piccolo ambulatorio di Villa Scassi, mentre mi dicevano, a neanche 17 anni, che avevo un tumore ai polmoni in una posizione ‘strana’ da operare subito, non me lo dimenticherò mai. Passano ancora un paio di mesi e finalmente vengo operato a Padova, nel frattempo avevo perso quasi due anni della mia vita per risolvere il mio problema”. “Ho iniziato a lavorare per altri problemi“, precisa, ma è stato allora che “ho iniziato a suonare, ho vissuto la vita e fin da prima che il Movimento nascesse eravamo già a parlare di acqua pubblica, trasporti, innovazione, web, futuro, anche grazie alla passione per la tecnologia che mi ha trasmesso mio padre”. “Oggi le chiacchiere stanno a zero, io non mi fermo, guarderete i fatti, e vedrete come un gruppo di giovani ‘folli’ sta cambiando e cambierà il Paese finalmente nella direzione giusta. Stay foolish, stay hungry (scrive, citando Steve Jobs)” conclude, aggiungendo “ai posteri l’ardua sentenza”.