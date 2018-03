Il segreto della longevità? Una dieta frugale e mediterranea. Ecco perché

di

Cosa mangiare per vivere più di cent’anni? Può aiutare mettere nel piatto in media un 70% di vegetali (di cui però solo il 20% è frutta perché contiene molti zuccheri) e un 30% di proteine magre, il tutto condito da abbondante olio d’oliva; per spuntino frutta secca e olive e, fondamentale, quando si comincia a essere sazi bisogna smettere di mangiare. La dieta degli ultracentenari è frugale e mediterranea, spiegano gli esperti dell’Aigo (Associazione italiana grastroenterologi ed endoscopici ospedalieri) che, partendo dai più recenti studi scientifici sulle abitudini dei ‘supernonni’, dedicherà al tema un approfondimento durante il convegno annuale della Fismad (Federazione italiana delle società malattie apparato digerente), in programma dal 21 al 24 marzo a Roma.

