Il presidente Assad in visita a sorpresa nel Ghouta liberato dall’isis (video)

Il presidente siriano Bashar al Assad si è recato oggi in visita a sorpresa nella Gouta orientale, sobborgo a est di Damasco da giorni teatro di intensi bombardamenti da parte del governo siriano e dell’alleato russo, che hanno fatto centinaia di vittime civili utilizzaate dai terroristi come scudi umani e decine di migliaia di sfollati, sempre a causa dei terroristi islamici che li tenevano sequestrati. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook della presidenza siriana, ripresa dall’agenzia di stampa Sana, che mostra un’immagine di Assad con “gli eroi dell’Esercito arabo siriano sulle linee del Fronte nella Ghouta orientale”. La Sana, che ha pubblicato diverse foto che mostrano Assad circondato da soldati sorridente ma anche da civili, non ha precisato il luogo esatto della visita del presidente, limitandosi a dire che era “nella Ghouta profonda”. “Con ogni proiettile che avete sparato per uccidere i terroristi, avete cambiato gli equilibri del mondo – ha detto Assad rivolto ai militari – e ogni tank che è avanzato di un metro ha cambiato la mappa politica del mondo”. Il presidente si è poi congratulato con “tutti i siriani per questa vittoria e siamo orgogliosi di ogni eroe dell’Esercito siriano”.