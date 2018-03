Il killer di Budrio non risponde ai pm spagnoli. «Presto sarà processato»

di

Il killer di Budrio, Norbert Feher, alias Igor Vaclavic, accusato di aver ucciso sei persone tra l’Italia e la Spagna, è stato interrogato nel carcere di Saragozza e si è avvalso, come spiega il procuratore di Bologna Giuseppe Amato, della facoltà di non rispondere. «L’abbiamo interrogato e lui si è avvalso, come è legittimo, della facoltà di non rispondere – commenta Amato – Noi ne abbiamo preso atto, l’importante, comunque, è che abbiamo acquisito ulteriori elementi dagli spagnoli e soprattutto abbiamo incardinato definitivamente il rapporto processuale. Per cui adesso lo rinvieremo a giudizio in tempi brevi e chiederemo agli spagnoli di processarlo in videoconferenza, come è consentito dalla legge di riforma Orlando». Davanti agli inquirenti, tra i quali il procuratore Amato e il suo braccio destro, Marco Forte, «Feher si è comportato in modo assolutamente normale, consapevole di quello che faceva. Non ha voluto rispondere ed è finita lì». «Ma siamo soddisfatti – sottolinea Amato – l’interrogatorio è comunque un atto difensivo, non accusatorio». Per quanto riguarda, del resto, «gli omicidi rispetto ai quali doveva rispondere a Bologna – conclude il procuratore di Bologna – gli elementi che abbiamo sono assolutamente forti e non avevamo necessità di un contributo collaborativo da parte sua».