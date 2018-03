Governo, Rotondi svela tutto: «L’intesa tra Di Maio e Salvini è cosa fatta»

di

A dar retta a Gianfranco Rotondi, uno che la sa lunga e che la bocca la apre solo quando strettamente necessario, i «ragazzi», cioè Luigi Di Maio e Matteo Salvini, «l’accordo ce l’hanno già». Questo suo convincimento (o profezia) il deputato irpino rieletto in Abruzzo per Forza Italia lo ha confidato, attraverso un’intervista, al quotidiano Il Giorno, cui ha anche rivelato che dell’inciucio, rigorosamente anti-casta, i due avrebbero curato già tutto, persino i dettagli, premiership compresa. Il governo giallo-verde «è quasi pronto», assicura Rotondi. Anzi, «è destinato a vedere la luce prima di quanto tutti scommettano». Fantapolitica? Può darsi, ma il deputato si fa scudo del proprio pedigree e avverte: «Fidatevi, i democristiani sanno sempre tutto».

Rotondi a Il Giorno: «Anche il Cavaliere è d’accordo»

La scuola dc insegna pure che più ci si avvicina all’obiettivo e più si deve dare a vedere che esso è irraggiungibile. Insomma, complicare per semplificare. Una lezione, assicura Rotondi, che Di Maio e Salvini mostrano di aver appreso alla perfezione. «L’accordo – ha spiegato – c’è anche sul litigio. Devono far digerire ai loro popoli un mettersi insieme contronatura. Devono mostrare i muscoli. Fa parte di una liturgia politica che va consumata tutta». E Berlusconi? In proposito Rotondi non ha dubbi circa l’assenso del Cavaliere: «Lo volete capire oppure no che nella lista dei ministri ci sono anche gli azzurri? Loro il governo lo fanno e Forza Italia avrà la sua dignitosissima rappresentanza».

Profezia o sabotaggio?

Rotondi, ci ripetiamo, è uno che la sa lunga e la sa cantare anche molto bene. Ma, alla luce del suo stretto rapporto con Berlusconi, è lecito dubitare che abbia deciso di spiattellare il retroscena con annessi e connessi con il rischio di mandare a mare l’intera operazione. A meno che non sia proprio questo il suo vero obiettivo. Nel qual caso varrebbe la pena di approfondire se condiviso o non dal Cavaliere. Diversamente, ci troveremmo di fronte ad una Terza Repubblica, quella del tandem Salvini-Di Maio, annunciata da un irrimediabile nostalgico della Prima come Rotondi e propiziata dall’indiscusso protagonista della Seconda, cioè Berlusconi. Fosse davvero così, chissà come si leccherebbe i baffi il Gattopardo.