Il presidente Paolo Gentiloni si è dimesso al Quirinale. Ha dato le sue dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica, che le ha accettate, pregandolo di restare in carica per il disbrigo degli affari correnti. Prima del premier sono stati perà andati al Colle i due nuovi presidenti di Camera e Senato, Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico per una visita di cortesia di rito a Sergio Mattarella.