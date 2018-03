Gasparri: «Assurdi i veti messi dai Cinquestelle su Berlusconi e Romani» (video)

di

Il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia, prima dell’apertura dei lavori a Palazzo Madama, parla con i giornalisti su quello che accade dentro e fuori le mura del palazzo dove non si è ancora trovato un accordo per le presidenze delle due Camere tra le forze politiche. «Difficile, se non impossibile, dialogare con chi pone veti sia si candidati che sui leader di altre forze poltiche, come dimostrano i no dei grillini alla presidenza del Senato e perfino al tavolo di trattative con Silvio Berlusconi…».

