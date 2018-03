Gaffe M5s: “Viaggio in economy”. Ma posta un biglietto di 1a classe

di

«NoiSiamoPronti. Oggi partiamo per Roma per la proclamazione. Stiamo arrivando! Con le mani libere e in esse solo il biglietto in classe Super Economy, per non incidere troppo nelle tasche dei contribuenti. Ci rivediamo presto per rendicontare direttamente cosa sarà successo a Montecitorio in questa importantissima settimana». Francesca Anna Ruggiero, neo-parlamentare pugliese eletta alla Camera con il Movimento 5 Stelle, ha postato questo messaggio su Fb, allegando anche la foto del biglietto del treno per Roma Termini. Peccato però che Super Economy sia la tariffa, mentre il posto prenotato a bordo del Frecciargento è nella carrozza prima classe. Nei commenti sotto al post in molti ironizzano sull’uscita della neo-eletta grillina: «In realtà stai viaggiando in prima classe!”, fa notare un utente, mentre un altro scrive sarcastico “Iniziamo bene…”». Oggi Ruggiero, laureanda in medicina e chirurgia presso il Policlinico di Bari, era presente alla Camera insieme agli altri colleghi per la registrazione dei neo-deputati. Avvicinata dai cronisti, l’esponente grillina è rimasta con la bocca cucita.

“Economy? Poraccismo e ignoranza, iniziamo bene…”

Su Facebook, il gruppo “Grullini” ha commentato in questi termini la gaffe della Ruggiero: «Come anticipatovi, abbiamo una nuova infornata di miracolati che questa settimana poggeranno il loro deretano sulle comode poltrone del Parlamento. Pensare che sulle stesse poltrone che furono di De Gasperi, Berlinguer, Pertini si siedano certi miserabili mi deprime moltissimo. L’honesta Ruggiero, scelta alle miracolarie con 172 clic degli adepti, si vanta di viaggiare in classe super economy per far risparmiare i contribuenti. Honorevole, sei deficiente o ci prendi per il culo? Il biglietto è di prima classe, super economy è la tariffa. Poraccismo ed ignoranza: iniziamo bene la legislatura»