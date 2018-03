Fumogeni, bandiere e cori: l’ultimo saluto dei tifosi a Mondonico (video)

di

Centinaia di tifosi hanno gremito la chiesa di Santa Maria e San Sigismondo e la piazza centrale di Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, per l’ultimo saluto ad Emiliano Mondonico, il tecnico lombardo morto due giorni fa a 71 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore. Fuori dalla chiesa i tifosi hanno voluto omaggiare il “Mondo” con cori e fumogeni, sventolando i vessilli delle tante squadre guidate da Mondonico tra cui Atalanta, Torino, Cremonese, Fiorentina e Albinoleffe. Tanti i personaggi del mondo del calcio presenti alla funzione funebre, tra questi il presidente del Torino Urbano Cairo, il dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni, l’allenatore del Venezia Filippo Inzaghi. Per ricordare Mondonico, prima delle partite della 30esima giornata di Serie A, che si gioca oggi, verrà osservato un minuto di silenzio.