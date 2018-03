Fratelli d’Italia: “Lavoriamo per consegnare all’Italia un assetto operativo”

di

«Sì è svolta a Montecitorio la riunione dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia, per fare il punto della situazione sulle presidenze di Camera e Senato. Fratelli d’Italia annuncia che questa sera parteciperà con i propri rappresentanti alla riunione congiunta di tutti i capigruppo, per contribuire a trovare una soluzione che consenta quanto prima di consegnare all’Italia un assetto istituzionale operativo». Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Fratelli d’Italia.