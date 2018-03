Francia, in corso attacco dell’Isis: «Un morto e dieci ostaggi in un supermercato»

di

Sono due gli uomini asserragliati in nome dell’Isis in un supermercato di Trebes, in Francia. Inizialmente si era parlato di un solo uomo. I due hanno preso in ostaggio una decisa di persone. Vi sarebbe inoltre un morto. Secondo quanto riferito dalla procura, sono stati gli stessi terroristi a proclamarsi al servizio dello Stato islamico.

Pochi minuti prima dell’irruzione nel supermercato “Super U”, avvenuta intorno alle 11.15, una guardia era rimasta ferita alla spalla da colpi di arma da fuoco. L’agente della Crs, Compagnie Républicaine de Sécurité, era stato colpito mentre faceva jogging con tre colleghi. Stavano per rientrare verso Carcassonne, quando i colpi sono stati esplosi a partire da un’auto. L’auto, secondo BfmTv, ha proseguito la sua strada e il conducente è entrato armato nel supermercato Super U alle 11.15.

Allo stato attuale non è chiaro se la vittima sia la guardia, uno degli ostaggi o una terza persona. Inoltre, secondo quanto riferito dal quotidiano L’Independant, vi sarebbe anche un’altra persona gravemente ferita. Sulla vicenda è intervenuto intanto il premier francese Edouard Philippe che ha definito l’attacco in corso a Trèbes una situazione «seria», mentre le autorità nazionali hanno affermato di considerare quanto sta avvenendo un atto di terrorismo. Il ministro dell’Interno, Gérard Collomb, ha inoltre annunciato che si sta immediatamente recando sul luogo dell’attacco. Il ministro, che si trovava in visita presso la Scuola Superiore di Polizia, ha fatto un punto della situazione in videoconferenza con le forze di sicurezza locali prima di recarsi sul posto.